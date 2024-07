Boston Breach signerer nytt Call of Duty-team spesielt for Esports World Cup

HQ

2024 Call of Duty League sesongen er over, og tidligere ville det bety at de fremste turneringene på årets nåværende Call of Duty er i bøkene. Men i år er det ikke tilfelle, ettersom nesten alle Call of Duty League-lag og noen få andre organisasjoner vil dra til Saudi-Arabia i midten av august for å konkurrere i Esports World Cup Call of Duty: Modern Warfare III arrangement.

Med dette i bakhodet kan du anta at CDL-lagets ville ta vaktlistene de brukte i 2024-sesongen, men for Boston Breach vil dette ikke være tilfelle. Breach har signert tre nye spillere for å konkurrere i arrangementet, som alle vil bli med veteranen Eric "Snoopy" Pérez.

Når det gjelder de nye signeringene, er det Cameron "Cammy" McKilligan, Joseph "Owakening" Conley og Evan "Purj" Perez som blir med på Breach. Både Cammy og Owakening er CDL-veteraner, mens Purj er en Call of Duty Challengers -spiller som bruker denne turneringen for å komme videre til de store ligaene.

Når det gjelder de nøyaktige datoene for MWIII EWC-arrangementet, vil det bli avholdt mellom 15. og 18. august, med 1.8 millioner dollar på linjen.