Valorant Game Changers EMEA: Den store finalen i 3. etappe arrangeres i Istanbul

For første gang noensinne vil Valorant Game Changers action i EMEA gå på veien. Konkurransescenen er satt til å bruke den kommende Stage 3 - Grand Finals som den perfekte muligheten til å ta handlingen til et nytt sted og sted for personlig og live konkurranse.

Det blir Istanbul, Tyrkia som skal være vertsby og -land, med ESA Arena som stedet å være når konkurransen ruller inn i byen. Det ser imidlertid ut til at det bare er Grand Finals som holdes live, ettersom resten av handlingen bare er satt til å være online. Uansett vil arrangementet fungere som stedet der EMEA-representantene for Game Changers Championship blir bekreftet.

Det skal også sies at når Valorant Champions Tour -sesongen er over, kan vi også se frem til Off/Season -arrangementer, inkludert et som holdes på Paris Games Week fra 24. oktober. 14 VCT-lag og Challengers -lag vil være til stede og kjempe om en premiepott på 30 000 euro.

