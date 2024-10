Evo France viser Street Fighter 6 og og Tekken 8

HQ

Neste år kommer til å bli et veldig stort år for kampspillentusiaster og Evo-fans, ettersom det vil være fire store begivenheter. Det første blir en prisutdeling i Los Angeles i februar, før Evo Japan i mai, det tradisjonelle Evo Las Vegas i august, og til slutt Evo France i oktober.

Når det gjelder sistnevnte arrangement, har Evo nå avslørt seks spill som vil være til stede på det franske tilbudet. De seks annonserte titlene inkluderer noen veldig populære spill, men det er også noen store navn som mangler.

Vi vet med sikkerhet at Street Fighter 6 og Tekken 8 vil være hovedattraksjonene, sammen med Guilty Gear: Strive, Dragon Ball: Fighter Z, Granblue Fantasy Versus: Rising, og Fatal Fury: City of the Wolves.

Det er fortsatt tid til å legge til flere spill på listen, men slik det ser ut nå, vil ikke Mortal Kombat 1 være til stede, og det vil heller ikke det helt ferske Dragon Ball: Sparking! Zero.

Evo France arrangeres mellom 10. og 12. oktober i Nice.