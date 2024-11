League of Legends VM-finalen i 2025 er på vei til Chengdu

HQ

Vi visste tidligere at 2025 League of Legends World Championship ville være på vei tilbake til Asia for å være vertskap i Kina. Det Riot Games aldri eksplisitt nevnte var imidlertid vertsbyene for denne kommende turneringen, selv om vi nå vet en av dem.

Nylig presenterte Riot Worlds 2025 vertsbyen for finalen, og denne æren blir overført fra London i 2024 til Chengdu i 2025. Vi vet ennå ikke noe om spillested eller dato for denne megakampen, men dette betyr sannsynligvis at Chengdu ikke vil være vertskap for noen av de andre etappene i 2025 World Championship, ettersom den byen som er vertskap for finalen vanligvis får den største kampen av dem alle, og bare den største kampen av dem alle.

Vi kommer utvilsomt til å høre mer om Worlds 2025 neste år, når forberedelsene til 2025-sesongen er godt i gang.