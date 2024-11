Den første tittelen i Esports World Cup 2025 er bekreftet

HQ

Mens vi vet med sikkerhet at Esports World Cup vil være tilbake sommeren 2025 for nok en stor festival der mange spill er omtalt og de beste lagene og spillerne fra hele verden strømmer til Saudi-Arabia for å konkurrere om en del av det som uten tvil vil være en rekordstor premiepott. Selv om vi vet at dette skjer igjen, vet vi ennå ikke hvilke spill som vil bli omtalt.

Heldigvis, i motsetning til i fjor hvor vi fant ut om inkluderte titler i ukene og den siste måneden eller to før arrangementet startet, ser det ut til at arten av 2025-arrangementet er proaktivitet, ettersom vi allerede vet om ett spill som vil tilby en turnering.

Call of Duty: Black Ops 6 vil bli omtalt på Esports World Cup for en større begivenhet. Vi har ingen ytterligere detaljer å gå på ennå, men det vi kan utlede er at dette sannsynligvis vil skje etter at sesongen 2025 Call of Duty League avsluttes (som vi nylig lærte den offisielle tidsplanen for), ettersom EWC pleier å skje i juli og august, mens CDLs Championship Weekend vanligvis er rettet mot juni.