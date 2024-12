Esports World Cup Foundation utvider til 40 organisasjoner i 2025

HQ

Hvis du er en mindre, men lidenskapelig organisasjon som ønsker å markere din plass i eSports, kan det være lurt å se nærmere på Esports World Cup Foundation. Siden 2023 har programmet forsøkt å fremme bærekraftig vekst for eSports, ved ikke bare å støtte de store navnene på toppen, selv om store navn også støttes.

I 2025 vil opptil 40 organisasjoner bli valgt ut til å motta støtte, og hver organisasjon vil motta et sekssifret beløp for å "aktivere fanbasen sin frem mot og under Esports World Cup 2025".

"Samarbeidsklubber forventes å ha en etablert merittliste av elitekonkurranser på tvers av flere spill, samt en betydelig tilstedeværelse i sosiale medier med evnen til å engasjere og utvide en global fanbase", sier Esports World Cup i en pressemelding.

De utvalgte organisasjonene vil bli kunngjort i februar, og påmeldingene stenger i januar. Store lag har snakket om verdien av finansieringen, og det ser også ut til å gi mulighet for bedre engasjement med fansen.