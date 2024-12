Dota 2 avslutter året med 65 000 i juks og smurfebann

HQ

Dota 2 Valve avslutter året med et nytt Frostivus-arrangement. Selv om dette arrangementet ikke kommer hver vinter, har Valve i år beæret oss med sin tilstedeværelse, inkludert ny kosmetikk i et nydelig sett med Frostivus-hatter til alle heltene, en ny Frostivus-historie å spille gjennom og en massiv bølge av utestengelser for juksemakere og smurfer.

I et nytt blogginnlegg kunngjorde Valve at de hadde tatt ned mer enn 65 000 kontoer som de hadde funnet ut at jukset eller smurfet aktivt. Det vil fortsatt være juksere og smurfer der ute, men det gjøres i det minste betydelig arbeid for å stoppe dem.

Det er ikke den eneste gaven Dota 2 deler ut denne høytiden, ettersom du også vil kunne låse opp nye helteskinn via den nye Winter 2024 Heroes' Hoard, og lage gjenstander i Frostivus Forge. Hvis du ennå ikke har sjekket ut Crownfall-historien, er det et salg som gir deg tilgang til hele historien.