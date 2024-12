Fortnite Nyttårsarrangementet er tilbake: slik kan du delta

HQ

2024 er så godt som over, og nok en gang innleder Fortnite det nye året med et spesielt arrangement for alle spillere. For å bli med og delta, trenger du ikke gjøre noe spesielt bortsett fra å spille Fortnite, og det spiller ingen rolle hvilken tidssone du er en del av.

Det er fordi hver time på timen frem til nyttår, Fortnite kommer til å ha en ti sekunders nedtelling, etterfulgt av sitt eget ballfall. Når diskokulen dukker opp, vil spillerne ikke kunne skade hverandre, og vil bli tvunget til å feire ved å danse mens fyrverkeri går av i bakgrunnen.

Det finnes også et Time Square-kart du kan benytte deg av hvis du ønsker en mer tradisjonell nyttårsaften. Hvis du er på utkikk etter et sted å feste i kveld, kan du i det minste se at Fortnite ikke tar inngangspenger i døren.