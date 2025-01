DreamHack er på vei til Kina for første gang i mai

HQ

For første gang noensinne i år vil spillfestivalen DreamHack dra til Kina for et arrangement som er planlagt så snart som i mai. Arrangementet vil være basert og finne sted i Shanghai, og alt mellom datoene 16.-18. Mai.

Dette ble bekreftet av DreamHack X-kontoen, som også bemerker at den samarbeider med Hero Esports Asian Champion League for å se festivalen riktig støttet i den kinesiske byen.

Det er ikke nevnt noe om vertsstedet for DreamHack Shanghai ennå, men det er et ganske uvanlig tidspunkt å være vertskap for arrangementet i landet ettersom DreamHack Dallas er planlagt og vil skje veldig snart etterpå, mellom 23. og 25. mai.