G2 Gozen avslører oppdatert Valorant vaktliste

G2 GozenG2 Esports 'kvinners Valorant divisjon, hadde nesten sesongen av alle sesonger i 2024. Troppen forble stort sett ubeseiret gjennom hele kalenderåret, og sikret fullstendig dominans i Valorant Champions Tour: Game Changers EMEA -scenen ved å vinne sine tre Stages, og deretter også legge til et Red Bull Instalock -trofé til denne listen også. Så kom Game Changers Championship på slutten av året, der G2 Gozen mislyktes på et av de siste hindrene, og til slutt endte på tredjeplass og lot Nord-Amerikas Shopify Rebellion gjøre krav på alle sesongers sesong for seg selv (om enn uten Red Bull Instalock -trofeet).

Etter dette imponerende løpet i 2024 vil laget nå få i oppgave å gjenta bragden på nytt i 2025, noe det vil gjøre med en litt annerledes spillerstall. Etter at Eda "rezq" Akçocuk forlot laget i begynnelsen av januar, har nå Karmine Corp GCs Mathilde "Nelo" Beltoise sluttet seg til laget som deres femte og siste medlem.

Når G2 Gozen kommer tilbake i aksjon, venter vi fortsatt på å høre fra Riot Games om planene for sesongen 2025.