Apex Legends Global Series: År 5 starter i april med 5 millioner dollar på spill for sesongen

Det fjerde året av Apex Legends Global Series ble avsluttet i går kveld, med handlingen som fant sted i Sapporo, Japan. Mens du kan gå over her for å lære mer om vinneren av det fremste arrangementet, kan du også holde deg rundt for å høre om Respawns plan for 2025-sesongen, som vil være det femte året av ALGS.

Den store tingen å merke seg er at sesongen vil tilby totalt 5 millioner dollar totalt, og at den offisielt vil starte 6. april når den første Split begynner. Det vil være en turnering før sesongen som starter denne måneden, men hovedarrangementene kommer tilbake om et par måneder i stedet.

Det vil være to Pro League Splits denne sesongen, med 30 lag som skal konkurrere i hver av de fire regionene for de Splits. 22 lag vil være inviterte lister, mens åtte er kvalifiserte lister før sesongen. Splits vil tjene opp $ 500,000 XNUMX i pengepremier hver, samt en haug med Championship kvalifikasjonspoeng også, og dette er også på toppen av plasser på LAN-arrangementer, som Midseason Playoffs, som er på kortene.

Midseason Playoffs vil presentere en premiepott på 1 million dollar, mens ytterligere 1 million dollar vil bli spart for ALGS Open, og deretter de resterende 2 millioner dollar for den fremste World Championship på slutten av året.

Mens vi venter på å høre om hvor LAN-turneringene vil bli arrangert personlig og i løpet av hvilke datoer, har Respawn nevnt litt mer om noen flere planlagte endringer. Dette inkluderer å innlemme Legend Bans for å bytte metaen litt og også utvide kartbassenget i løpet av sesongen for å tilby flere steder for action å bli omtalt.

Unødvendig å si, det ser ut som 2025-sesongen kan være en av ALGS 'beste ennå.