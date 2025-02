Furia trekker seg fra PGL Cluj-Napoca, Imperial Fe tar den gjenværende plassen

HQ

Til tross for tidligere rapportering om de deltakende lagene for PGL-vert Cluj-Napoca Counter-Strike 2 -arrangementet, som starter 14. februar og løper i en uke til en vinner blir bestemt 23. februar og premiepotten på 1.25 millioner dollar er fullstendig fordelt, betyr en endring i siste øyeblikk at hele listen over deltakende tropper har blitt endret.

Furia har bestemt seg for å trekke seg fra turneringen, noe som betyr at det gjenstår ett åpent spor på arrangementet. Dette har blitt gitt til Imperial Fe, noe som betyr at dametroppen vil se etter å stemple navnet sitt på turneringen og å kreve en kjøttfull del av premiepotten for sine egne.

Når det gjelder hvorfor Furia droppet ut, er alt vi blir fortalt: "Laget informerte PGL om at de har valgt å fokusere på å sikre seg de nødvendige reisedokumentene for majoren i USA. Denne avgjørelsen kom uventet for PGL, og vi måtte handle raskt for å finne et lag som kunne erstatte FURIA."

Hvem tror du er favoritten til PGL Cluj-Napoca 2025?