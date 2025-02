PGLs polske turnering i 2027 er avlyst

HQ

Mens PGL forventet å ta verdens beste Counter-Strike 2 lag og spillere til den polske byen Krakow i 2027 for en mega major, vil dette ikke lenger være tilfelle. Turneringen er avlyst på grunn av at byen har kansellert reservasjonen som PGL hadde for Tauron Arena stadion i området.

PGL har bekreftet dette i en uttalelse som inkluderer en kommentar fra en representant fra Tauron Arena som legger til: "Jeg så kunngjøringen deres, og samtidig har vi mottatt bekreftelse fra Kraków kommune om at Krakow vil være vertsby og medarrangør av det sykliske arrangementet som vil finne sted i januar de neste tre årene (januar 2026, januar 2027 og januar 2028). Jeg beklager å måtte informere deg om at vi må kansellere din reservasjon for 18.-25. januar 2027 (Main Arena) og 12.-20. januar 2027 (Small Arena)."

PGL ser ut til å være veldig misfornøyd med denne endringen og bemerker at den fortsatt har til hensikt å være vertskap for en stor CS2-turnering i 2027 mellom 13. og 27. januar, bortsett fra at den nå vil lete etter en partner og arena som "anerkjenner betydningen av esports og omfavner sitt globale publikum."

PGL avslutter med denne siste uttalelsen: "Vi beklager oppriktig til de lidenskapelige Counter-Strike-fansen som var glade for å være vitne til PGLs retur til Kraków. Selv om denne avgjørelsen er utenfor vår kontroll, er vi fortsatt fast bestemt på å finne et sted i verdensklasse for å levere det eksepsjonelle arrangementet som esportsamfunnet fortjener, og ikke følge en tvilsom eller skjult agenda."

Det er uklart når vi neste gang får informasjon om PGL 2027 Major.