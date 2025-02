Guild Esports kjøper 25 % av aksjene i GINX TV

HQ

Den David Beckham-støttede, London-baserte Guild Esports har inngått en avtale med GINX TV, en avtale som vil se kringkasteren bli innebygd i Guilds virksomhet og flytte til hovedkvarteret i Shoreditch. Avtalen innebærer at Guild kjøper 25 % av aksjene i GINX, en eierandel som også vil bli representert ved at en del av kontorlokalene i Guilds hovedkvarter vil bli det nye hjemmet til GINX.

Målet med avtalen er å "utvide begge selskapenes distribusjonsnettverk og gi muligheter for nye, kommende og etablerte spillskapere til å skape og produsere innhold."

Vi blir fortalt at flyttingen av GINX fra det nåværende hovedkvarteret i Kings Cross til Sky Guild Gaming Centre i Shoreditch vil skje umiddelbart, og at dette vil bidra til å posisjonere Guilds hovedkvarter som Storbritannias "premier gaming hub".

Guilds kreative sjef, Nick Westwood, uttalte om avtalen: "Vi ser et raskt skifte i innholdsdistribusjon, både bort fra lineær TV, men også bort fra tradisjonelle "gaming"-kanaler til nye, eide og drevne kanaler. Dette partnerskapet gir også våre eksisterende og fremtidige partnere nøkkelferdige kringkastingsløsninger kombinert med vårt tilbud av nøkkelferdige esport- og spillarenaer, noe som er et stort skritt fremover for oss og GINX TV når vi nå bygger ut tilbud for merkevarer, studioer, streamere og utgivere."

