Her er braketten for Call of Duty League's 2025 Major II-turnering

Det er nesten tid for den andre av fire Major turneringer som skal skje i sesongen 2025 Call of Duty League, som etter flere ukers kvalifisering og til og med en mindre turnering, er braketten nå satt for Major som er vertskap for OpTic Texas og vil finne sted mellom 20. og 23. mars.

Slik braketten ser ut, befinner de åtte beste lagene fra Stage 2 seg i Winners -braketten, men de fire nederste blir alle umiddelbart seedet i Elimination -braketten, der de risikerer å bli slått ut etter bare ett tap.

Med dette i bakhodet er de fire første kampene på Winners som følger :



Los Angeles Thieves vs. Boston Breach



Carolina Royal Ravens vs. Vancouver Surge



Atlanta Faze vs. Minnesota Rokkr



Toronto Ultra vs. Cloud9 New York



De fire lagene som venter på Elimination -siden inkluderer vertslaget OpTic Texas. Hvem de - og Miami Heretics, Vegas Falcons (som ennå ikke har vunnet en kamp denne sesongen...) og Los Angeles Guerrillas - blir seedet mot, får vi vite etter første runde av Winners -kampene.

Hvem tror du er favoritt til å vinne Major II turneringen?