OpTic Texas dropper Pred og signerer Huke på nytt for tredje gang

OpTic Texas ser bare ikke ut til å finne ut av ting for denne nåværende Call of Duty League sesongen. Laget ligger på sjetteplass i den samlede tabellen, noe som ikke er en forferdelig posisjon i det hele tatt, men de stadige rosterendringene og spilleroppsigelsene og signeringene viser at OpTic i det minste er urolige.

Etter en beslutning i februar om å frigjøre Cuyler "Huke" Garland og signere Amer "Pred" Zulbeari på nytt, har laget nå bestemt seg for å doble tilbake på dette og frigjøre Pred og signere Huke på nytt, for det som vil være tredje gang i organisasjonens historie og spillerens karriere.

Vi får se om dette gir seg utslag i bedre ytelse, for på organisasjonens Major for noen dager siden gikk OpTic helt på trynet og gjorde knapt en bule. Neste Major starter neste uke, den 4. april, så vi får følge med for å se om OpTic enten kommer tilbake eller snubler ytterligere.