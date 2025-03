Italienske Macko Esports kunngjør pause fra konkurransedyktig League of Legends

HQ

Du har kanskje sett dem i aksjon i helgen på EMEA Masters 2025 Winter turnering, som så de beste Tier-2-lagene i konkurransedyktige League of Legends i aksjon, og hvis du gjorde det og ble imponert over League of Legends Italian Tournament (LIT) -mestrene, har vi noen dårlige nyheter for deg.

Macko Esports har kunngjort planer om å avslutte konkurrerende League of Legends. En pause har blitt avslørt, alt på grunn av innstramming av restriksjoner på organisasjonen og en mengde andre problemer.

Om denne avgjørelsen uttalte administrerende direktør Antonio Todisco: "Jeg vil gjerne uttrykke vår takknemlighet til PG Esports og Riot Ita for deres samarbeid de siste årene. Det er med stor beklagelse at jeg kunngjør at vi, etter mange friksjoner, befinner oss i den posisjonen at vi må avbryte vårt partnerskap.

"Gjennom dette femårige samarbeidet har vi støtt på betydelige utfordringer med å nå de målene vi har satt oss sammen, og med å få den nødvendige støtten i en så konkurranseutsatt bransje. Dessverre ble ikke de opprinnelige forventningene innfridd, og heller ikke de avtalene og løftene som ble inngått mellom partene. I dag, etter flere mangler og manglende vilje til samarbeid, innser vi at vi er nødt til å gå en annen vei."

Det skal sies at denne pausen er planlagt å bare være midlertidig, og at organisasjonen til slutt ønsker å komme tilbake til esporten "når forholdene blir ugunstige for veksten av et bærekraftig system - et som prioriterer samfunnet og respekterer alle involverte parter."

Denne avgjørelsen innebærer også at organisasjonens ulike aktører og ansatte er løst fra sine kontrakter og plikter.