Karmine Corp vinner Rocket League Championship Series Birmingham Major-tittelen

Rocket League esports kom tilbake til Storbritannia i helgen for en stor turnering som fant sted i Birmingham. Arrangementet, kjent ganske enkelt som Birmingham Major, så 16 av de beste lagene fra hele verden til stede, og etter noen dager med action har vi nå en seierherre å markere.

Tittelen gikk til slutt til Karmine Corp, som klarte å overvinne The Ultimates i en dominerende finale som kulminerte i en 4-0-trashing. Det skal sies at Karmine Corp viste seg å være litt av et monster på dette arrangementet, ettersom troppen bare tapte en håndfull runder i løpet av hele turneringen, med kanskje deres svakeste prestasjon i første runde av sluttspillet.

Dette resultatet betyr at Karmine Corp reiser hjem med 102 000 dollar i premiepenger, i tillegg til en båtlast med RLCS Points som vil komme godt med for å sikre plassering på World Championship på slutten av sesongen.