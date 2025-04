Northern League of Legends Mesterskapsfinalene legges til København til sommeren

HQ

Northern League of Legends Championship, European Regional League som påvirker Storbritannia og Norden, har kunngjort at det vil være vertskap for en personlig finale i sommer. Arrangementet er kjent som Leagues Disrupt, og vil ta handlingen til Danmark, nærmere bestemt til Københavns K.B. Hallen, for både vårsesongens semifinale og store finale også.

Arrangementet vil skje mellom 31. mai og 1. juni, og med bare disse tre siste kampene som er omtalt, vil bare fire lag kvalifisere seg til den personlige handlingen. Hvem disse vil være, vet vi om en måned eller så, når Spring Season nærmer seg slutten.

Vi blir fortalt at arrangementet også vil tilby en fanutstilling og ekstra underholdning, så hvis du er i Danmark rundt slutten av mai eller begynnelsen av juni, må du huske å holde øye med denne turneringen hvis du liker konkurransedyktig League of Legends action.