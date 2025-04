StarCraft IIs ESL Pro Tour blir avviklet

HQ

Det viser kvalitetsnivået og interessen som fortsatt omgir StarCraft -merket at til tross for at StarCraft II ble lansert i 2010, har det fortsatt en aktiv og sunn esports-scene. Selv om det kanskje ikke er så sunt som det en gang var.

Vi sier dette fordi ESL har bestemt seg for å avvikle StarCraft II ESL Pro Tour for 2025 og utover. Årsaken til dette er skissert i en uttalelse som bemerker at det har vært utfordrende å sikre langsiktige forpliktelser og investeringer, og at det ikke lenger er levedyktig å opprettholde en årslang kalender.

"EPT ble bygget med målet om å skape et langsiktig, bærekraftig konkurransedyktig økosystem for StarCraft II. Den sterke starten på kretsen ble støttet av viktige interessenter i økosystemet, noe som muliggjorde et fullskala Pro Tour-miljø, ga en følelse av stabilitet for alle involverte parter og gjorde det mulig for esports-profesjonelle å dedikere karrieren sin fullt ut til StarCraft.

"Å sikre langsiktige forpliktelser til å finansiere flere arrangementer over hele året ble imidlertid mer utfordrende med tiden. Per i dag kan vi ikke lenger opprettholde det omfattende økosystemet som har definert EPT - en årelang krets med online- og live-arrangementer med sendinger av høy kvalitet, omfattende regionale konkurranser og regelmessige oppdateringer for konkurransedyktig spill."

Gjennom årene har StarCraft II ESL Pro Tour delt ut over 6 millioner dollar i premiepenger, kåret fem verdensmestere, 22 mastersvinnere og 58 vinnere av Open Cup, arrangert over 3 300 unike turneringer og presentert over 48 000 kamper. Det er unødvendig å si at det har vært en flott periode.

