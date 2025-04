Karmine Corp takket nei til Epic Games' Rocket League -dekalavtale

HQ

Hvis du lurer på hvorfor Karmine Corp ikke er en av de mange esportsorganisasjonene med dekaler i Rocket League i år, er den enkle grunnen at det franske laget bestemte seg for å avslå Epic Games 'tilbud om å inkludere dem. Dette har blitt bekreftet av administrerende direktør Athur Perticoz i en uttalelse på X der han bemerker at tilbudet "ikke gjenspeiler vår oppfatning av verdien av merkevaren vår."

Perticoz hevder at hver organisasjon nå blir tilbudt den samme avtalen for å bli inkludert i spillet som kosmetikk og dekaler, mens det tidligere var basert på salg med en prosentandel per kjøp.

Til tross for et skuffende 2024 på Rocket League esport-scenen, er Karmine Corp opprørt over at tilbudet er basert på salg i 2024, noe det anser som "upassende med tanke på vår historie fra tidligere år."

Perticoz bemerker at "våre diskusjoner med Epic var respektfulle (takk for deres tid), men fruktløse. Vi bestemte oss rett og slett for ikke å godta et tilbud som var lavere enn våre forventninger (for et klistremerke laget på 5 dager)."

Han uttaler også at "det er en forretningsbeslutning som ikke sletter den oppmuntrende fremgangen som Blast og Epic har gjort innen esports: arrangementsproduksjon, markedsføringsavtaler for klubber, forbedret planlegging og til og med kvaliteten på trofeer.

"Vi elsker dette spillet og har støttet det i flere år. KC har alltid vært en alliert av utgiveren og arrangøren, men vi kan ikke si ja til alt.

"Jeg beklager at dere (fansen) blir straffet av vår beslutning, men jeg håper dere forstår at klubben må beskytte sine interesser. I år blir det ingen dekal, men vi kommer til å kompensere med et regn av trofeer."