Team Vitality fullfører Grand Slam med seier i IEM Melbourne

Det har vært en veldig, veldig lukrativ helg for den franske Team Vitality. Organisasjonen deltok på Intel Extreme Masters Melbourne -arrangementet og klarte etter en slitsom uke med action å komme ut på toppen og hevde trofeet som sitt eget. Dette er et spesielt imponerende øyeblikk ettersom resultatet også betyr at Team Vitality også er den siste til å bli kronet til en Grand Slam -mester, en sjelden bragd som betyr at laget har vunnet fire store ESL-vert Counter-Strike 2 -arrangementer i løpet av 10 arrangementer.

Team Vitality har fullført denne bragden ved å vinne fire av de siste seks store ESL-arrangementene. På toppen av IEM Melbourne sikret laget trofeer på ESL Pro League Season 21, IEM Katowice og IEM Köln 2024. Dette betyr at Team Vitality får en massiv tilstrømning av kontanter med Grand Slam som tilbyr 1 million dollar i premiepenger.

Som per IEM Melbourne, Team Vitality viste seg å være et veldig stort problem for andre lag, og vant hver eneste kamp uten å slippe et kart i gruppespillet og sluttspillet frem til den store finalen, hvor den møtte sin tøffeste utfordring i Team Falcons. Paret endte opp med å bytte slag, og sikret kartseire etter hverandre, til Team Vitality kom ut på toppen med en 3-2-seier. Dette fører til at trofeet drar tilbake til Frankrike, og laget blir også belønnet med $ 150,000 av premiepotten på $ 400,000.

Mens Grand Slam nå tilbakestilles til Team Vitality, kan vi forvente at laget vil fortsette å dukke opp i turneringer veldig snart, ettersom BLAST Rivals Spring 2025 skjer fra denne uken, med IEM Dallas senere i måneden, og alt før BLAST Austin Major 2025 i juni.

Det eneste andre laget som virkelig går for en Grand Slam akkurat nå, er Natus Vincere, som har vunnet to av de fem siste turneringene.