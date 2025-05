TenZ kunngjør sin avgang fra Sentinels

HQ

Da Valorant esports først tok av, var det en håndfull spillere som virkelig fanget oppmerksomheten til mange rundt om i verden, med en av disse menneskene var Tyson "TenZ" Ngo. Etter å ha vist seg å være et enormt talent med Cloud9 Blue, flyttet han snart og ble med på Sentinels, hvor paret skaffet seg en haug med trofeer og turneringsseire gjennom årene. Tilbake i 2024 bestemte TenZ seg imidlertid for å gå bort fra konkurransedyktig spill for i stedet å påta seg en innholdsskapende rolle på Sentinels, selv om dette nå også kommer til en slutt.

I et innlegg på X, TenZ bemerker at han forlater organisasjonen Sentinels for i stedet å forfølge et nytt kapittel i livet sitt. Nøyaktig hva dette går ut på er foreløpig ikke bekreftet, men TenZ har fortalt oss det:

"Sentinels var en ekte familie for meg i spillerne og personalet. Litt bittersøt, men jeg er spent på dette nye kapittelet i livet mitt. Jeg setter pris på alle Sentinels-fansen for deres støtte gjennom hele karrieren, og jeg håper dere fortsetter å støtte laget selv om jeg er borte. Alle gode ting har en ende, farvel Sen City, det har vært gøy!"

Hva tror du fremtiden bringer for TenZ?