Knee kommer ut på toppen av Evo Japan Tekken 8 turnering

Den siste helgen ble noen av de største kampturneringene i Japans historie avholdt som en del av Evo Japan. I går fortalte vi alt om mega-arrangementet Street Fighter 6, og i dag fokuserer vi i stedet på Tekken 8, som også inneholdt en stor turnering, selv om den ikke var i nærheten av de over 6 600 påmeldingene som SF6-arrangementet kunne skilte med.

I Tekken 8 -turneringen var det bare sjenert av 1,000 personer som meldte seg på for å konkurrere og se etter å snappe en del av den omtrentlige premiepotten på $ 19,000. Etter en utmattende serie som presset mange til sine grenser, skjedde den store finalen og så DRXs Bae "Knee" Jae-Min møte med Freecs 'Han "Mulgold" Jae-gyun, med førstnevnte som kom ut på toppen etter å ha vunnet kampen 3-2.

Knees dyktighet med Bryan viste seg å være mye for Mulgolds Claudio og Feng å håndtere, til tross for at Mulgold startet serien med en 2-0-ledelse. Selv om Knee var den endelige vinneren, kan vi forvente å se begge spillerne, og den tredje og fjerde plasserte Park "Mangja" Geon-ho og "PINYA", i aksjon på Tekken 8 Esports World Cup -arrangementet som skjer i sommer.