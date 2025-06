Gen.G fullfører den fantastiske bragden med å gå ubeseiret gjennom LCK-vårsesongen

HQ

Gen.G Esports Gen.G er virkelig i ferd med å bli et lag å se opp for denne sesongen i konkurransen League of Legends. Etter å ha kommet til kort på den siste World Championship i 2024 og i LCK Cup i 2025, har det koreanske laget startet hovedsesongen 2025 med et smell ved å gå ubeseiret gjennom hele Spring Season.

18 kamper, 18 seire. Det er den nåværende prestasjonen til Gen.G, som i løpet av de siste månedene har vunnet 36 av sine totalt 41 kamper, noe som fører dem til en gevinstprosent på 88%. Som du forventer, setter dette laget som en fast utfordrer for Mid-Season Invitational, ettersom de nå har to muligheter til å vinne et spill i Road to MSI for å lande en plass i den turneringen.

Spørsmålet er nå også om Gen.G kan fortsette denne utviklingen i den eventuelle Summer Season, som sannsynligvis vil finne sted fra august, etter MSI og Esports World Cup -arrangementene i juni og juli.