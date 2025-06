BLAST dobler opp på Slam Dota 2 og lover flere kamper, lag og kvalifiseringer

HQ

BLAST har truffet jackpot med sin Slam -turnering, ettersom Dota 2 -formatet har blitt et av de større og mer vellykkede forsøkene. Faktisk har det allerede vist seg å være så stort at BLAST bokstavelig talt dobler Slam for fremtiden.

Dette vil bety at flere lag vil konkurrere i handlingen, sammen med flere kvalifiseringskamper og kamper som også blir omtalt. Hvert arrangement vil nå vare i to uker og vil ha både et online og et LAN-element også. Den første uken vil være helt online og inneholde kvalifiseringskamper for 12 av de beste lagene rundt om i verden, før de blir fulgt av et gruppespill i den andre uken, der de to beste lagene får direkte LAN-semifinaleplasser, og de resterende andre kjemper om Play-In og Last Chance Playoff plasser også. Play-In og Playoffs vil være de to LAN-arrangementene, ettersom Last Chance er rent online.

Når det gjelder hvor LAN-aktivitetene vil bli avholdt, blir vi fortalt at de enten vil være i et BLAST-studio eller på en arena rundt om i verden. Det er ikke nevnt noen valgte arenaer ennå, men på grunn av det utvidede formatet har tidsplanen for kommende arrangementer blitt justert, med den justerte tidsplanen som er vist nedenfor.