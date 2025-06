Astralis Counter-Strike 2 laget har fått en ny leder i spillet

HQ

Det var en tid da Astralis var laget å slå i konkurrerende Counter-Strike, men det var lenge siden nå, og i dag finner den danske organisasjonen seg selv på jakt etter å gjenvinne tidligere ære. I det siste forsøket på å oppnå dette har Astralis avslørt signeringen av en helt ny spiller, en person som blir med for å fylle lederrollen i spillet på CS2-troppen.

Spesielt er det Rasmus "HooXi" Nielsen som blir med på laget. Til tross for at han er dansk, er dette første gang HooXi har spilt for Astralis, etter tidligere å ha tjent tenures med G2 Esports, Copenhagen Flames, MAD Lions, og mer.

HooXi tar over lederrollen og kommanderer Nicolai "dev1ce" Reedtz, Victor "Staehr" Staehr, Martin "stavn" Lund og Jakob "jabbi" Nygaard.

Forvent å se Astralis tilbake i aksjon i juli på IEM Cologne 2025 og deretter også på Esports World Cup CS2 i august etter det.