Call of Duty League Championship Weekend 2025: Alle lagene, datoene og tidsplanen

Etter en travel sesong som faktisk startet i slutten av 2024, vil Call of Duty League nok en gang avslutte denne helgen, alt etter mega-arrangementet Championship Weekend. Denne turneringen kårer en sesongvinner og blir også det siste CDL-arrangementet som spilles på Call of Duty: Black Ops 6, ettersom neste sesong går over til Call of Duty: Black Ops 7.

Med arrangementet nesten her, har vi kokt opp denne primeren for å sikre at du har all nødvendig informasjon og detaljer.

Når og hvor vil mesterskapshelgen finne sted?

Det vil løpe mellom 26. og 29. juni, alt på Kitchener Memorial Auditorium i Ontario, Canada.

Hvem er de deltakende lagene?



Miami Heretics



Vancouver Surge



Boston Breach



Los Angeles Thieves



Carolina Royal Ravens



Toronto Ultra



OpTic Texas



Atlanta Faze



Hva er tidsplanen for arrangementene?

Siden det er et arrangement med dobbelt eliminasjonsformat, har hvert lag én livline. På grunn av dette er tidsplanen som følger.



26. juni: Vinnerne runde 1



27. juni Elimineringsrunde 1 + Vinnernes runde 2



28. juni: Elimineringsrunde 2 Eliminasjonsrunde 2 + Eliminasjonsrunde 3 + Vinnernes finale + Eliminasjonsfinale



29. juni Store finaler



Det skal sies at siden de foregår i Canada, vil mange av disse kampene finne sted i de tidlige morgentimene dagen etter, men vanligvis starter handlingen kl. 20:00 BST / 21:00 CEST hver dag.

Hva er åpningskampene?



LA Thieves vs. Boston Breach



Vancouver Surge vs. Miami Heretics



Atlanta Faze vs. OpTic Texas



Toronto Ultra vs. Carolina Royal Ravens



Hvem er favoritt til å vinne?

For øyeblikket virker LA Thieves og Atlanta Faze som de beste utfordrerne, ettersom hvert lag har vunnet to av de fire Majors denne sesongen, og de er også de mest scorende organisasjonene denne sesongen, med henholdsvis 540 og 505 CDL Points. Nærmest følger Toronto Ultra med 370 poeng.