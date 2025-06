Apex Legends Global Series Championships vil forbli i Japan til minst 2028

HQ

Respawn og EA får et forsprang på fremtidige planer for konkurransedyktige Apex Legends, ettersom paret nå har bestemt seg for å signere en lang avtale med byen Sapporo, Japan, for å bringe Apex Legends Global Series Championship tilbake til byen for turneringene i 2026 og 2027.

Jepp, etter et enormt populært Year 4 -arrangement som utgjorde den fremste turneringen i 2025-sesongen, er det inngått en avtale for å sikre at Year 5 (2026) og Year 6 (2027) arrangementene også skjer i Japan og i samme by.

De nøyaktige datoene for de kommende turneringene er ennå ikke kunngjort, da vi bare vet at 2026-turneringen vil finne sted i januar 2026 og 2027-turneringen vil finne sted vinteren 2027 (sannsynligvis i januar eller februar). Spillestedet vil tilsynelatende forbli som Daiwa House Premist Dome.

Når vi snakker om hvorfor ALGS ønsket å forplikte seg til Japan, blir vi fortalt: "Lidenskapen til vår japanske fanbase og støtten fra det globale Apex Legends -samfunnet skapte en atmosfære som var uovertruffen. Med mer enn 34 000 fans til stede, en opptreden fra SiM og mer, satte det virkelig en ny standard for Apex Legends esports."