Her er de 16 kvalifiserte lagene til Esports World Cups Rocket League -turnering

HQ

En av de siste turneringene på Esports World Cup vil se de beste Rocket League -lagene fra hele verden på vei til Saudi-Arabia for å kjempe om en premiepott på 1 million dollar og for et parti Club Points for deres respektive organisasjon også. Dette arrangementet vil løpe mellom 14. og 17. august, og med det rundt fem uker unna, har vi nå den bekreftede listen over lag som deltar.

Fra Europa-regionen, Karmine Corp, Dignitas, Team Vitality, og Geekay Esports vil alle være til stede. Fra Nord-Amerika er NRG, The Ultimates, Spacestation Gaming, og Gen.G Esports kvalifisert. Ser vi på OCE, vil både Wildcard og TSM være til stede, mens Furia og Team Secret representerer SAM-regionen. Til slutt kommer Team Falcons og Twisted Minds fra MENA-regionen, Virtus.pro fra APAC og FUT Esports fra SSA-divisjonen.

Av alle disse lagene, hvem tror du kommer til å gå til topps og vinne turneringen?