Verdenscupen i e-sport: Her er StarCraft II-finalen fire

Den første store finalen denne uken på Esports World Cup vil være StarCraft II -arrangementet. Den avsluttes senere i dag, og dette betyr at vi har mye spennende SC2-action å se frem til i de kommende timene.

I dag vil det være vertskap for semifinalene, kampen om tredjeplassen og den store finalen, og med alt dette planlagt, vet vi nå de fire gjenværende spillerne som vil konkurrere om en del av en kake på $ 700,000 1,000 og $ XNUMX Club Points å starte.

Med dette planlagt, er du sannsynligvis klar over at det ikke er noen andre sjanser, og at vinnerne av begge semifinalene vil gå videre til finalen mens taperne kjemper for trøst i kampen om tredjeplassen. For å se hvordan braketten er strukturert, sjekk ut kampene nedenfor.



Serral (Zerg) vs. Cure (Terran)



Solar (Zerg) vs. Classic (Protoss)



Hvem tror du kommer til å vinne, og blir det en finale påZerg?