VM i esport: 8 spillere er allerede bekreftet til sluttspillet i FC Pro World Championship

HQ

Det kommer til å bli nok en veldig travel helg på Esports World Cup, da vi lørdag 9. august kan se frem til finalene Rainbow Six: Siege X og Call of Duty: Warzone, som deretter vil bli fulgt av EA Sports FC Pro World Championship finalene søndag 10. august.

Når vi snakker om sistnevnte begivenhet, har vi allerede en veldig god ide om hvordan sluttspillbraketten former seg, ettersom åtte spillere allerede har sikret seg plassene sine i den. Etter å ha vunnet sine respektive gruppespillbraketter, vil følgende personer (og deres respektive organisasjon) alle vises i neste del av arrangementet.



Guilherme "GuiBarros" Barros - New York Red Bulls



Danilo "Danipitbull" Pinto - Napoli



Manuel "ManuBachoore" Bachoore - Team Liquid



Jonas "Jonny" Wirth - S8UL Esports



Ahmad "AbuMakkah" Mujahid - Team Falcons



Emre "EmreYilmaz" Yilmaz - Team Liquid



Nicolas "nicolas99fc" Villalba - Cloud9



Francesco "Obrun2002" Tagliafierro - Exceed



De nedre parentesene i gruppespillet avsluttes i dag, 8. august, noe som betyr at vi snart vet de siste sluttspillplassene. Etter dette kan vi se frem til at runde en av sluttspillet også skjer i dag, og etterlater kvartfinalene til 9. august og semifinalene og finalene til 10. august.