Esports verdensmesterskap: Twisted Minds holder av Gen.G Esports for å løfte PUBG: Battlegrounds trofé

På Esports World Cup i løpet av den siste helgen var en av de største turneringene som ble omtalt PUBG: Battlegrounds -arrangementet som så mange av de beste lagene fra hele verden til stede og ønsket å snappe en del av en premiepott på 2 millioner dollar.

Etter en travel stor finaleserie endte laget som kom ut på topp med å være Twisted Minds, en tropp som klarte å netto totalt 93 poeng, noe som satte dem trygt foran den bølgende Gen. G Esports på andreplass med 86 poeng til navnet sitt.

Dette resultatet betydde også at Twisted Minds forlot Riyadh med 661 000 dollar i premiepenger, pluss en båtlast med PGS Points å bruke i den bredere PGC sesongen, hvor den for øyeblikket ligger på sjetteplass, og Club Points å bruke i Club Championship også, hvor den for øyeblikket ligger på fjerdeplass.