esports
Valorant

Valorant Champions 2025: Her er gruppene og når turneringen begynner

16 av de beste lagene fra hele verden skal konkurrere i Frankrike.

HQ

De siste regionale turneringene for sesongen 2025 Valorant Champions Tour er avsluttet. Ettersom disse turneringene nå er ferdigspilt, vet vi hvilke lag som deltar på Champions 2025, og hvordan de respektive gruppene er satt sammen.

Gruppespillet starter 12. september og varer frem til 22. september, og hvordan gruppene er satt sammen, kan du se i de fire gruppene nedenfor.

Gruppe A:


  • Paper Rex

  • GiantX

  • Sentinels

  • XLG Esports

Gruppe B:


  • Bilibili Gaming

  • Rex Regum Qeon

  • Fnatic

  • MiBR

Gruppe C:


  • Team Liquid

  • NRG

  • EDward Gaming

  • DRX

Gruppe D


  • G2 Esports

  • Dragon Ranger Gaming

  • T1

  • Team Heretics

Fra hver gruppe vil de to beste lagene gå videre til sluttspillet, mens de to dårligste blir eliminert. Sluttspillet starter 25. september og varer frem til 5. oktober, og vinneren kan vinne en million dollar. Gruppespillet og størstedelen av sluttspillet vil også finne sted som Les Arenes i Evry-Courcouronnes, og de fire siste kampene vil finne sted på Accor Arena i Paris.

Hvem tror du er favoritt til å vinne Champions 2025?

Valorant

