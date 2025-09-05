BLAST Premier Open Rotterdam kunngjort for mars 2026
Det store arrangementet vil se mange av de beste Counter-Strike 2 lagene fra hele verden delta.
BLAST Premier Open London avsluttes denne helgen, og med det som er tilfelle, ser turneringsarrangøren allerede mot fremtiden nok en gang. Vi sier dette da BLAST har avslørt at i mars 2026 vil det neste Open -arrangementet finne sted i den nederlandske byen Rotterdam.
Hovedarrangementet er planlagt mellom 27. og 29. mars, og vil være en tredagers turnering som avholdes på Ahoy Arena i byen. Det forventes å være vertskap for tusenvis av fans og se 16 av de beste Counter-Strike 2 -lagene til stede (med bare seks lag som kvalifiserer seg til den tre-dagers personlige handlingen på scenen) og konkurrerer om en andel av en premiepott på 1.1 millioner dollar, med $ 400,000 700,000 i premiepenger og $ XNUMX XNUMX i lagbetalinger.
Andrew Haworth, SVP for økosystemer i BLAST, har forklart hvorfor Rotterdam ble valgt ut: "Vi er utrolig glade for å bringe BLAST Premier Open til Rotterdam, og ta BLAST til et helt nytt land. Nederland har en lidenskapelig esports-fanbase, og Ahoy Arena er den perfekte scenen for å være vertskap for neste kapittel av BLAST. Fansen kan forvente Counter-Strike i verdensklasse, uforglemmelige øyeblikk og den karakteristiske BLAST-produksjonskvaliteten de har blitt kjent med."
Billetter til turneringen vil først bli lagt ut for salg kl. 10:00 BST/11:00 CEST den 23. oktober for forhåndskjøpere før det generelle salget åpnes på samme tid dagen etter, 24. oktober.