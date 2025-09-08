Riot ekskluderer Movistar KOI fra Valorant Champions Tour etter kontraktsbrudd

HQ

Riot Games Riot har avslørt at de iverksetter betydelige tiltak mot Movistar KOI, som en del av straffen for at organisasjonen har brutt kontrakten med ligaen.

Den nøyaktige karakteren av kontraktsbruddet er ikke nevnt, men vi får vite at straffen er umiddelbar utestengelse fra Valorant Champions Tour EMEA, noe som betyr at organisasjonen vil bli erstattet i 2026-sesongen.

Denne store endringen vil også føre til at Riot tillater noen uortodokse omstendigheter å påvirke Movistar KOIs spillere, ettersom til tross for at overgangsvinduet nå er stengt, kan folk som er berørt av dette trekket nå bli signert av et annet lag i en begrenset periode.

Når det gjelder hva dette betyr for Movistar KOI, påvirker det bare VCT EMEA -laget deres, ettersom organisasjonens andre lag, selv i andre divisjoner på Valorant, ikke skal påvirkes. Når det gjelder erstatningslaget, er det også uklart hvem dette vil være, men situasjonen vil ikke påvirke Ascension EMEA -arrangementet der to lag uansett vil rykke opp.