LEC sommer 2025 sluttspill: KOI og G2 Esports bekreftet for Worlds

HQ

Mens det fortsatt er seks kamper å spille i LEC Summer 2025 Playoffs og en lang vei å gå før en seierherre til slutt blir kronet og bestemt, med måten formatet er strukturert på, vet vi allerede hvor to av de tre Worlds 2025-spilleautomatene blir fordelt.

Årsaken er at nå er finalen i den øvre gruppespillet låst, der vinneren går videre til den store finalen, mens taperen bare havner i finalen i den nedre gruppespillet, noe som i verste fall betyr at ett av disse to lagene ender på tredjeplass sammenlagt og likevel får en billett til Worlds.

Når det gjelder hvem disse lagene er, er det ene G2 Esports og det andre KOI, som sikret seg plassen i den øvre bracketfinalen i går da de slo Fnatic i en tett og tøff kamp. Dette resultatet betyr også at den tredje og siste Worlds -plassen for LEC vil gå til enten Fnatic, GiantX, Karmine Corp eller Team Vitality, med hvert lag nå i en serie knockout-kamper der de må vinne de to neste kampene for å nå den nedre bracket-finalen og sikre seg Worlds -billetten.

Hvem tror du blir den tredje deltakeren på LEC Worlds?