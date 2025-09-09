LTA Championship 2025: De seks kvalifiserte lagene er bekreftet og bracket er satt

HQ

Det er nesten på tide å avslutte den amerikanske LTA-divisjonen for sesongen 2025, ettersom LTA Championship 2025 vil skje fra denne helgen, hvor vi vil se de tre beste lagene fra LTA North kollidere med de tre beste lagene fra LTA South.

Med dette arrangementet som starter i helgen, er braketten allerede satt, og på grunn av måten den er ordnet på, vet vi allerede hvor to av de tre regionale sporene for Worlds 2025 blir fordelt. I likhet med LEC har lagene som har kvalifisert seg til den øvre bracket-finalen som standard tjent en Worlds -billett, ettersom det verste de kan avslutte nå er på tredjeplass, noe som vil være nok til å få en plass.

Med dette som tilfelle, mens FlyQuest og Vivo Keyd Stars vil jakte på en turneringsseier her, vil begge være til stede på Worlds 2025. Når det gjelder den siste plassen, vil dette gå til det laget som overlever hansken i den nedre braketten og klarer å vinne de to neste kampene og snappe en plass i den nedre brakettfinalen mot den nedre av FlyQuest/Vivo Keyd Stars. Disse fire lagene er 100 Thieves, Shopify Rebellion, RED Canids, og PaiN Gaming.

Med alt dette i tankene, hvem tror du blir kronet til LTA-mester, og hvem får den siste LTA Worlds -spilleautomaten?