FaZe Clan går tilbake ved å returnere til Rain for resten av ESL Pro League sesong 22

Det overrasket mange å høre at FaZe Clan og Håvard "regn" Nygaard avsluttet et forhold som hadde strukket seg over nesten et helt tiår. Men nylig ble det kjent at de to har tenkt å gå hver sin vei. Selv om det ikke var helt som forventet...

FaZe Clan har gått litt tilbake og ønsket Rain velkommen tilbake i hovedoppstillingen på Counter-Strike 2 for resten av ESL Pro League Season 22. Dette skjer fordi Jakub "jcobbb" Pietruszewski for resten av turneringen har blitt benket, noe som bare er midlertidig ettersom jcobbb vil komme tilbake til lagets hovedoppstilling på CS Asia Championships 2025 turneringen fra neste uke.

"rain vil komme tilbake til den aktive listen umiddelbart, mens jcobbb vil bli flyttet til benken for resten av ESL Pro League sesong 22.

"Etter EPL vil rain gå tilbake til benken, og vi vil delta på CAC 2025 med en liste over karrigan, broky, Twistzz, frozen og jcobbb."

Ble du overrasket over denne planendringen?