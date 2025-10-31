OG Esports bekrefter forpliktelsen til Counter-Strike 2 med planer om å bygge ny liste

HQ

Mens noen esportscener er risikable på grunn av middelmådig støtte og sikkerhet, er dette langt fra tilfelle for Counter-Strike 2. Scenen har et blomstrende økosystem som spenner over flere nivåer og divisjoner, har tusenvis av spillere og utallige lag, og planlegger arrangementer flere år frem i tid med de forskjellige turneringsarrangørene som konkurrerer om å sikre de beste tidspunktene og datoene for å være vertskap for arrangementene sine. Det er en flott tid å være i CS2-esport, og det er tydelig at OG Esports også forstår dette.

I en uttalelse på sosiale medier bekrefter OG Esports sitt engasjement for CS2 ved å forklare at det er i ferd med å konstruere en ny liste og at den har til hensikt å nå toppen av esporten igjen.

"Den nåværende scenen representerer et økosystem som er mer strukturert, konkurransedyktig og fullt av muligheter enn noen gang før. Med en klar kalender for de neste tre årene, Majors og klistremerkeøkonomien, samt en blomstrende krets støttet av mange turneringer, er dette et landskap som belønner langsiktig engasjement og fortreffelighet.

"Det er derfor OG bekrefter sin ambisjon om Counter-Strike. Vi er klare til å investere ytterligere i scenen, fordi vi mener at dette spillet representerer en av de sterkeste og mest bærekraftige pilarene i e-sport i dag. Vi vet at suksess ikke kommer over natten, men vi har allerede sett resultatene av innsatsen vår, og vi er fast bestemt på å fortsette å presse på. Fremgang krever vanskelige, men nødvendige beslutninger. De tar vi med full bevissthet og med fokus på å bygge en sterkere fremtid."

Det er uklart når vi får møte OGs nye og forbedrede lagoppstilling, men laget har sagt at det "jobber nådeløst" og at spillerstallen vil gjenspeile verdiene "motstandsdyktighet, lidenskap og den evige jakten på storhet".