Blizzard bekrefter datoer og steder for Overwatch Champions Series 2026 live-arrangementer

Det er uklart om Overwatch esports og Overwatch Champions Series noen gang vil nå samme nivå av fremtredende som hva Overwatch League gjorde, men Blizzard stopper ikke i sine forsøk på å komme tilbake dit.

For dette formål er OWCS i 2026 satt til å være episk med det inkludert tre store internasjonale og personlige arrangementer som strekker seg over hele kalenderåret. Den første kommer på slutten av trinn 1, med Champions Clash planlagt 22. - 24. mai i Tokyo, Japan. Deretter kommer Midseason Championship mellom 29. juli og 2. august, holdt i Riyadh, Saudi-Arabia som en del av det tilbakevendende Esports World Cup. Til slutt vil verdensfinalen strømme til Kina mellom 2. og 6. desember, med den eksakte vertsbyen som ennå ikke er bekreftet.

Blizzard har også bekreftet at billetter til Midseason Championship nå er tilgjengelige for å snagge, med informasjon relatert til Champions Clash og verdensfinalen som skal deles på et senere tidspunkt.