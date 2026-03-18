Første Stand 2026: Gen.G Esports og Lyon sikrer seg de første seirene på League of Legends -arrangementet

I går rapporterte vi om de første kampene som fant sted i den første internasjonale League of Legends -turneringen i 2026-sesongen, og nå kan vi bygge videre på dette ved å diskutere neste runde med kamper på First Stand 2026.

Gruppe B er i gang, og her har to lag startet turneringen med seier, mens to organisasjoner nå kjemper mot eliminering. Gen.G Esports slo JD Gaming 3-0, og Lyon vant 3-2 over Loud. Nå skal både JD Gaming og Loud kjempe om å unngå eliminering, mens Gen.G Esports og Lyon møtes for å sikre seg den første av to sluttspillplasser fra gruppe B.

I dagens kamper (18. mars) er vi tilbake i gruppe A, der den øvre bracket-finalen og den nedre bracket-semifinalen spilles. I førstnevnte møtes Bilibili Gaming og G2 Esports for å kjempe om den første sluttspillplassen fra gruppen, mens FearX og Secret Whales kjemper om å unngå å bli slått ut.

Forvent at handlingen begynner i ettermiddag fra 13:00 GMT/14:00 CET.