Esports World Cup 2026: Semifinalene i sluttspillet i « Rainbow Six: Siege er klare

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Det gjenstår bare fire kamper i Rainbow Six: Siege-turneringen under Esports World Cup, ettersom kvartfinalene i sluttspillet nå er avsluttet og semifinalene er satt opp.

Med to kamper på programmet i dag, 14. august, og deretter de to siste kampene i turneringen i morgen, 15. august, kan du se de siste fasene av sluttspilltreet i detalj nedenfor.

Rainbow Six: Siege-sluttspillets semifinaler (14. august):



Furia mot DarkZero kl. 15:00 BST/16:00 CEST



FaZe Clan mot Geekay Esports kl. 18:00 BST/19:00 CEST



Rainbow Six: Siege-sluttspillet – kamp om tredjeplassen (15. august):



Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 12:30 BST/13:30 CEST



Rainbow Six: Siege-sluttspillet – finalen (15. august):