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Rainbow Six: Siege X
Esports World Cup 2026: Semifinalene i sluttspillet i « Rainbow Six: Siege er klare
Fire lag er igjen, og det er planlagt to kamper 14. og 15. august.
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Det gjenstår bare fire kamper i Rainbow Six: Siege-turneringen under Esports World Cup, ettersom kvartfinalene i sluttspillet nå er avsluttet og semifinalene er satt opp.
Med to kamper på programmet i dag, 14. august, og deretter de to siste kampene i turneringen i morgen, 15. august, kan du se de siste fasene av sluttspilltreet i detalj nedenfor.
Rainbow Six: Siege-sluttspillets semifinaler (14. august):
- Furia mot DarkZero kl. 15:00 BST/16:00 CEST
- FaZe Clan mot Geekay Esports kl. 18:00 BST/19:00 CEST
Rainbow Six: Siege-sluttspillet – kamp om tredjeplassen (15. august):
- Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 12:30 BST/13:30 CEST
Rainbow Six: Siege-sluttspillet – finalen (15. august):
- Vinneren av semifinale nr. 1 mot vinneren av semifinale nr. 2 kl. 16:30 BST/17:30 CEST