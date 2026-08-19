LEC sommeren 2026: Karmine Corp og G2 Esports sikrer seg plasser i sluttspillet med to uker igjen av serien

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Det er fortsatt mye å spille om i League of Legends EMEA Championship-sommeren, siden det gjenstår to uker med kamper og hele fire sluttspillplasser på spill. Etter fem uker med kamper er det kun Karmine Corp og G2 Esports som har sikret seg plass i sluttspillet, og på samme måte er ingen lag matematisk eliminert fra kampen om sluttspillplassene ennå, selv om Shifters og Team Heretics balanserer på grensen til eliminering.

Karmine Corp har foreløpig ikke tapt en eneste kamp og står med 7-0, og er favoritten til å vinne den ordinære sesongen. På samme måte ligger G2 Esports tett på med en 6-2-rekord, noe som er et godt forsprang på resten av konkurrentene så langt.

I den andre enden av tabellen ligger Shifters (0-5) og Team Heretics(1-4), som befinner seg i fare bak Fnatic (2-3), GiantX (2-3) og SK Gaming (2-4). Dette etterlater lagene på tredje til femteplass: Team Vitality (4-2), Natus Vincere (3-3) og Movistar KOI (3-4).

Som du ser, er det mye å spille om i de to kommende ukene, og når det gjelder kampoppsettet, finner du denne informasjonen nedenfor.

21. august:



Team Heretics mot SK Gaming kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Team Vitality mot Natus Vincere kl. 18:15 BST/19:15 CEST



22. august:



Fnatic mot Shifters kl. 16:00 BST/17:00 CEST



SK Gaming mot Movistar KOI kl. 18:15 BST/19:15 CEST



23. august:



Team Heretics mot GiantX kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Shifters mot Karmine Corp kl. 18:15 BST/19:15 CEST



24. august:



Natus Vincere mot Fnatic kl. 16:00 BST/17:00 CEST



GiantX mot G2 Esports kl. 18:15 BST/19:15 CEST



28. august:



Shifters mot Team Heretics kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Team Vitality mot Fnatic kl. 18:15 BST/19:15 CEST



29. august:



Karmine Corp mot SK Gaming kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Natus Vincere mot GiantX kl. 18:15 BST/19:15 CEST



30. august: