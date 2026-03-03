Esportsspillere og gamere har kanskje funnet et bedre "hjernedrivstoff" enn koffein: Vann med kullsyre

HQ

I årevis har bildet vært det samme: en tretimers rangert grind, LED-lys som gløder, og en ruvende boks med energidrikk som svetter ved siden av tastaturet. Sukker. Koffein.

Men en ny studie fra University of Tsukuba antyder at den virkelige prestasjonsøkningen kan være langt mindre prangende, og sannsynligvis allerede finnes i kjøleskapet ditt...

Studien, som er publisert i Computers in Human Behavior Reports, fulgte unge voksne under intense, tre timer lange virtuelle fotballøkter. Den ene dagen drakk de vanlig vann. En annen dag drakk de usøtet, kullsyreholdig vann med kullsyre.

Resultatet? Gruppen som drakk kullsyreholdig vann, holdt seg skarpere.

Spillerne som drakk det kullsyreholdige vannet, presterte betydelig bedre på tester av utøvende funksjoner (spesielt flankeringsoppgaver, som måler fokus og hemmende kontroll). De rapporterte også at de følte seg mindre mentalt utmattet, likte spillet bedre og begikk færre feil under kampen.

Ikke noe sukker. Ingen koffein.

Men hva skjer i hjernen?

Det er her det blir interessant.

Forskerne tror at "halshullet" fra kullsyre stimulerer sensoriske baner i hjernestammen, som kobles direkte til den prefrontale cortex: området som er ansvarlig for beslutningstaking, impulskontroll og oppmerksomhet.

Med andre ord kan det skarpe suset gi hjernen din en forsiktig dytt om å holde seg våken.

De sporet til og med pupillstørrelsen, en kjent markør for kognitiv utmattelse. Når vi er mentalt slitne, trekker pupillene seg sammen. De som drakk musserende vann, viste mindre av dette tretthetsmønsteret, og spillere med mer sammentrukne pupiller hadde en tendens til å reagere saktere på kognitive tester.

Så ja, øynene dine kan bokstavelig talt vise når du går tom for mentalt drivstoff.

En sunnere drikk?

Det er viktig å merke seg at hjertefrekvensen, glukose- og kortisolnivået ikke endret seg mellom vann med kullsyre og vann uten kullsyre. Det betyr at boostet ikke kom fra sukker eller sentralstimulerende midler. Bare kullsyre.

For e-sportutøvere (og ærlig talt alle som sitter klistret til en skjerm i timevis) kan dette være et bærekraftig alternativ til den endeløse rotasjonen av energidrikker som er knyttet til fedme og metabolske problemer når de brukes for mye.

Vil musserende vann erstatte koffein helt? Sannsynligvis ikke. Det vil ikke gi deg den umiddelbare oppkvikkningen før en avgjørende runde.

Men hvis målet ditt er å holde fokus, gjøre færre feil og bli mindre utbrent over lange økter, kan den beskjedne flasken med kullsyreholdig vann fortjene en plass på skrivebordet ditt...