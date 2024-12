Espresso og Barry Keoghan topper 2024s mest feiluttalte ord

HQ

For noen uker siden rapporterte vi om årets Collins-ord, som gikk til Brat etter Brat Summer ledet av popstjernen Charli XCX. Det er ikke bare det som har hatt innvirkning på samfunnet, for nå har en annen popstjerne ført til at et bestemt ord er et av årets mest feiluttalte.

Språkinnlæringsverktøyet Babbel (takk, Sky News) har publisert sin liste over de mest feiluttalte ordene i 2024, og et av de største er faktisk Espresso. Ordet kom tilbake i søkelyset etter at Sabrina Carpenter -låten med samme navn ble en sommerhit, og når vi snakker om popstjernen, kom også hennes tidligere partner Barry Keoghan fra Saltburn med på listen for å ha et navn som er notorisk vanskelig å uttale.

Den fullstendige listen over navn som uttales feil inkluderer :



Espresso



Barry Keoghan



Phryge



Shein



Speculoos-3b



Josko Gvardiol



Ncuti Gatwa



Snus



Flygskam



Cryptosporidium



Er det noen andre ord som du mener bør komme med på denne listen?