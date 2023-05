ESRB fjerner Xbox-siden Stray

HQ

I går avslørte vi at det ser ut som Stray vil bli utgitt for Xbox ganske snart etter å ha vært en eksklusiv PC- og PlayStation-tittel siden i fjor sommer. Kilden var programvarevurderingsstyret ESRB som hadde en dedikert side for Xbox One og Xbox Series S / X, alt annet enn å bekrefte at det kommer (de gjør ikke aldersvurderinger for moro skyld).

Men siden da har siden forsvunnet og gir deg bare en "404-feil" -melding. En rimelig gjetning er at enten Sony (som betalte for å holde spillet borte fra Xbox i 12 måneder) og/eller utgiveren Annapurna Interactive ba dem om å gjøre det. Vi er overbevist om at Stray faktisk kommer for Xbox, men vi vil sannsynligvis ikke høre om det før den eksklusive avtalen er avsluttet i juli - med mindre PEGI eller en lignende organisasjon i andre markeder publiserer sine aldersvurderinger på samme måte som ESRB gjorde, noe som er veldig vanlig.