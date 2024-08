ESRB har uforklarlig nok gitt ut en sang til sin 30-årsdag

HQ

I en bisarr hendelse som fikk meg til å lure på om jeg hadde glidd inn i en annen tidslinje, har ESRB (ja, de som rangerer videospill) gitt ut en sang til 30-årsdagen sin.

Den muntre lille låten feirer deres kjærlighet til spill og deres fortsatte partnerskap med bransjen - de ville tross alt ikke eksistert uten de kreative kreatørene som holder hjulene i gang.

Det er faktisk en veldig informativ låt, som går gjennom mange av prosessene som ESRB bruker for å rangere spill, samt kategoriene de sorterer dem i. Den er inspirert av Schoolhouse Rock og er - jeg hater nesten å si det - egentlig ganske godt laget. Du kan se den her :

HQ

Det ser ut til at de mørke og antagonistiske dagene med politisk opportunisme fra ESRB er godt og vel bak oss, så husk å si gratulerer med dagen til ESRB den 16. september for alt det genuint gode de gjør for å hjelpe bransjen.

Når det gjelder sangen, selv om den er morsom - og kanskje til og med litt fengende - tror jeg ikke at den kommer til å få karakteren E for alle.