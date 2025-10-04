Estêvãos scoring i siste minutt for Chelsea gjør at Liverpool mister kronen

HQ

Liverpools krise fortsetter. De engelske mesterne, som er vant til å vinne alt, og som kommer fra en rekke på syv seire i alle turneringer, står plutselig med tre strake tap. Lørdagens 2-1-tap mot Chelsea på Stamford Bridge kunne ha inngått i Arne Slotts spådommer, som et av de vanskeligste besøkene i Premier League, men etter 1-0-tap mot Galatasaray i Champions League, og 2-1 mot Crystal Palace, går de røde alarmklokkene på Anfield.

Moisés Caicedo scoret åpningsmålet for Chelsea i første omgang, Cody Gakpo utlignet, men i det 96. minutt scoret Estevao etter å ha jaktet en lang pasning fra Marc Cucurella.

Sannheten er at Chelsea dominerte kampen i dag, var bedre fysisk, Mac Allister skuffet og Arne Slotts innbyttere fungerte ikke... Samtidig har Chelsea funnet en ny stjerne, 18 år gamle Estêvão Willian, signert i fjor sommer fra Palmeiras etter klubb-VM (der kantspilleren scoret, nettopp, mot Chelsea).

Liverpool og Chelsea bytter plass i Premier League

Liverpools nederlag på Stamford Brige og Arsenals tidligere seier mot West Ham, 2-0, betyr at de bytter plass: Arsenal leder ligaen med 16 poeng, Liverpool ligger på andreplass med 15. Chelsea har hatt en forferdelig start med to uavgjorte og to tap, men klatrer nå opp til sjetteplass og er kanskje med i kampen om ligaplassen igjen?