Estland advarer Russland om at landet bygger opp militæret for å endre maktbalansen i Europa

Russland bygger raskt opp sine væpnede styrker i et forsøk på å endre maktbalansen i Europa, selv om det ikke er ventet at landet vil angripe noe NATO-land i nærmeste fremtid, advarer Estlands utenlandsetterretningstjeneste. I sin årlige rapport som ble publisert tirsdag, sier etterretningstjenesten at Moskva er i ferd med å utvide sin militære kapasitet i takt med at europeiske stater investerer mer i forsvar etter Russlands invasjon av Ukraina.

Ifølge rapporten er russiske ledere i økende grad bekymret for at Europa kan utvikle evnen til å gjennomføre selvstendige militære aksjoner mot Russland i løpet av to til tre år. Derfor er Kremls nåværende strategi å "forsinke og hindre" europeisk opprustning. Estlands etterretningssjef, Kaupo Rosin, sa at ammunisjonsproduksjonen i Russland vokser så raskt at Moskva kan lagre for fremtidige kriger samtidig som de fortsetter operasjonene i Ukraina.

Rapporten advarte også om at Russland forsøkte å utnytte forholdet til den nye amerikanske administrasjonen for å lette sanksjonene og sikre et forlik som ville sementere Ukrainas nederlag, selv om de mer overordnede målene forble uendret. Moskva har fortsatt som mål å marginalisere NATO og omforme Europas sikkerhetsarkitektur, sa Estland, og la til at et tettere samarbeid mellom Russland og Kina ville forsterke risikoen, ettersom eventuelle innrømmelser til Moskva også kunne styrke Beijings globale ambisjoner...

